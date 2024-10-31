«Политическая дубина»: Валуев призвал Поветкина «посмеяться» над отстранением из-за допинга

«Во-первых, куда отстранять, от чего отстранять? Во-вторых, я предполагаю, что его деятельность - это единственная причина для того, чтобы возбуждать это спустя 10 лет. Раз решение звучит формально, то надо усматривать в нем, скорее, политическую подоплеку. Ради чего это раздувается, мы поймем в ближайшее время, потому что история кишит очень похожими примерами. Давайте вспомним великого велосипедиста Лэнса Армстронга, который вдруг начал "топить" за справедливость по окончанию карьеры. И тогда там отыскали какие-то пробы как раз примерно с таким же сроком давности, в которых нашли допинг, и просто лишили его большей части наград и отправили на свалку истории. Александру Поветкину это ни коем образом не может помешать. Даже если они захотят лишить его каких-то титулов, то мы все дружно посмеемся и все», - пояснил он.

По словам Валуева, подобные международные организации уже давно политизированы, и их не стоит воспринимать всерьез.