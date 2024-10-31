«Политическая дубина»: Валуев призвал Поветкина «посмеяться» над отстранением из-за допинга
Абсурдное отстранение Александра Поветкина из-за допинг-пробы 2014 года никак не отразится на его жизни, но, вероятно, связано с его активной общественной деятельностью, заявил НСН Николай Валуев.
Не стоит воспринимать всерьез отстранение боксера Александра Поветкина из-за допинг-пробы десятилетней давности, так как и ITA, и ВАДА давно стали политизированными, а это решение никак не скажется на жизни боксера. Об этом НСН заявил депутат Госдумы, боксер Николай Валуев.
Международное агентство допинг-тестирования (ITA) временно отстранило боксера Поветкина по подозрению в нарушении антидопинговых правил, сообщили в пресс-служба ITA. Нарушение антидопинговых правил было зафиксировано 25 октября 2014 года. Поветкин временно отстранен 21 октября на основании базы данных московской антидопинговой лаборатории. Сам боксер официально завершил карьеру в 2021 году. Валуев удивился, от чего собрались отстранять боксера и предположил, что это решение связано с его общественной и патриотической деятельностью.
«Во-первых, куда отстранять, от чего отстранять? Во-вторых, я предполагаю, что его деятельность - это единственная причина для того, чтобы возбуждать это спустя 10 лет. Раз решение звучит формально, то надо усматривать в нем, скорее, политическую подоплеку. Ради чего это раздувается, мы поймем в ближайшее время, потому что история кишит очень похожими примерами. Давайте вспомним великого велосипедиста Лэнса Армстронга, который вдруг начал "топить" за справедливость по окончанию карьеры. И тогда там отыскали какие-то пробы как раз примерно с таким же сроком давности, в которых нашли допинг, и просто лишили его большей части наград и отправили на свалку истории. Александру Поветкину это ни коем образом не может помешать. Даже если они захотят лишить его каких-то титулов, то мы все дружно посмеемся и все», - пояснил он.
По словам Валуева, подобные международные организации уже давно политизированы, и их не стоит воспринимать всерьез.
«Допинг-пробы по правилам антидопингового агентства сохраняются в течение 10 лет, затем уничтожаются. У того же антидопингового агентства удивительным образом регулярно пропадают или оказываются испорченными допинговые пробы самых известных спортсменов, которые занимают призовые места на Олимпиадах. Я не стал бы вообще всерьез относиться к этой организации. Потому что это уже давно элемент политической дубины. Начиная с Олимпиады в Сочи, мы четко видим ангажированность западныъ спортивных чиновников. Давайте лучше поздравим моего друга Александра Поветкина с рождением сына, который родился у него на днях. Вот это лучший повод», - поделился он.
В то же время помощница боксера Поветкина Камилла заявила НСН, что не может до него дозвониться, чтобы получить от него комментарий по этой ситуации и назвала отстранение «абсурдом».
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