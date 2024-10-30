Журова призвала кандидата на пост главы МОК вернуть медали московской Олимпиады

Депутат Государственной думы Светлана Журова призвала главу Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьяна Коу вернуть медали, которые он завоевал на Олимпийских играх 1980 года в Москве. Ее слова приводит портал Metaratings.

Коу 28 октября в разговоре с председателем подкомитета по вопросам спорта высших достижений и спортивной деятельности Украины Ольгой Саладухой заявил, что не допустит спортсменов из РФ к соревнованиям даже в нейтральном статусе.