Журова призвала кандидата на пост главы МОК вернуть медали московской Олимпиады

Депутат Государственной думы Светлана Журова призвала главу Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьяна Коу вернуть медали, которые он завоевал на Олимпийских играх 1980 года в Москве. Ее слова приводит портал Metaratings.

Коу 28 октября в разговоре с председателем подкомитета по вопросам спорта высших достижений и спортивной деятельности Украины Ольгой Саладухой заявил, что не допустит спортсменов из РФ к соревнованиям даже в нейтральном статусе.

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Журова отметила, что раз Коу «такой последовательный» и не любит Россию, то ему следует вернуть выигранные им на Олимпиаде-1980 медали.

Она также добавила, что, вопреки его ожиданиям, его заявления никто не поддержит, а наоборот осудят за русофобские настроения.

Ранее стало известно, что Спортивный арбитражный суд аннулировал результаты российских биатлонистов Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой в сезоне-2013/14, в том числе лишил их наград, заработанных на Олимпиаде в Сочи, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Светлана Журова
ТЕГИ:МОКОлимпиада

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