Роднина заявила о частых случаях допинга у российских спортсменов
Случаи употребления допинга российскими спортсменами происходили достаточно регулярно. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина.
Она указала, что за 10 лет - с 2004 по 2014 год - атлеты из России лишились более 40 олимпийских медалей.
«Я не знаю, с чем это связано, не работаю тренером. В каждом направлении разные позиции, но таких случаев много», - отметила спортсменка.
Ранее российский каноист, участник Олимпиады-2024 в Париже Алексей Коровашков обвинил конкурентов в своей положительной допинг-пробе на эритропоэтин в 2017 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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