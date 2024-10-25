Роднина заявила о частых случаях допинга у российских спортсменов

Она указала, что за 10 лет - с 2004 по 2014 год - атлеты из России лишились более 40 олимпийских медалей.

«Я не знаю, с чем это связано, не работаю тренером. В каждом направлении разные позиции, но таких случаев много», - отметила спортсменка.

Ранее российский каноист, участник Олимпиады-2024 в Париже Алексей Коровашков обвинил конкурентов в своей положительной допинг-пробе на эритропоэтин в 2017 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

