«Погода не поможет»: Радимов считает равными шансы «Зенита» с «Бетисом»

Футболистам «Зенита» в сегодняшнем матче Лиги Европы с «Бетисом» может не хватить игрового ритма, при этом шансы испанского клуба на выход в следующий раунд немного больше, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экс-капитан «Зенита», а ныне тренер Владислав Радимов.

17 февраля пройдут первые матчи 1/16 финала Лиги Европы УЕФА. Игра «Зенит» - «Бетис» начнется на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге в 20:45 мск.

«Родные стены – это всегда хорошо. С другой стороны, я сегодня поймал себя на мысли, что лучше бы играли на "Петровском". Та погода, которая сейчас стоит в Питере, лучше для "Зенита", чем для "Бетиса". А так комфортный стадион с крышей нивелирует качество погоды. Я думаю, шансы 50 на 50. Обе команды имеют классных исполнителей, составы примерно одинаковые. Сегодня у Бетиса не будут играть два ведущих игрока – Каналес и Фекир, это на руку "Зениту". С другой стороны, у "Бетиса" есть игровой ритм, они на ходу, а «Зенит» будет проводить первый официальный матч (после зимнего перерыва - прим. НСН), это всегда тяжело. "Зениту" сегодня точно не будет хватать игрового ритма», - сказал Радимов.

Он отметил успехи «Бетиса» в последних играх и дал прогноз на двухматчевое противостояние российского и испанского клубов.