«Погода не поможет»: Радимов считает равными шансы «Зенита» с «Бетисом»
В такую погоду «Зениту» лучше было бы сыграть с испанцами на «Петровском», на комфортном стадионе с крышей «Бетису» будет проще, сказал НСН Владислав Радимов.
Футболистам «Зенита» в сегодняшнем матче Лиги Европы с «Бетисом» может не хватить игрового ритма, при этом шансы испанского клуба на выход в следующий раунд немного больше, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экс-капитан «Зенита», а ныне тренер Владислав Радимов.
17 февраля пройдут первые матчи 1/16 финала Лиги Европы УЕФА. Игра «Зенит» - «Бетис» начнется на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге в 20:45 мск.
«Родные стены – это всегда хорошо. С другой стороны, я сегодня поймал себя на мысли, что лучше бы играли на "Петровском". Та погода, которая сейчас стоит в Питере, лучше для "Зенита", чем для "Бетиса". А так комфортный стадион с крышей нивелирует качество погоды. Я думаю, шансы 50 на 50. Обе команды имеют классных исполнителей, составы примерно одинаковые. Сегодня у Бетиса не будут играть два ведущих игрока – Каналес и Фекир, это на руку "Зениту". С другой стороны, у "Бетиса" есть игровой ритм, они на ходу, а «Зенит» будет проводить первый официальный матч (после зимнего перерыва - прим. НСН), это всегда тяжело. "Зениту" сегодня точно не будет хватать игрового ритма», - сказал Радимов.
Он отметил успехи «Бетиса» в последних играх и дал прогноз на двухматчевое противостояние российского и испанского клубов.
«Небольшой плюс у "Бетиса" в том, что ответный матч они играют дома, это всегда легче. "Бетис" сыграл много игр за последнее время, в этом есть минусы, есть плюсы. Они с 11-го тура идут в тройке лидеров чемпионата Испании, в «зоне Лиги чемпионов». Это серьезно. Они вышли в финал Кубка, но матчи наслаиваются друг на друга. Ту игру «Бетиса», на которой мы побывали в Испании, они провели плохо и проиграли "Вильярреалу" 0:2», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
«Зенит» в сезоне 2021-22 выступал в групповом этапе Лиги Чемпионов, однако занял третье место в группе, и теперь будет выступать в Лиге Европы. «Зенит» сыграет с «Бетисом» два матча – 17 и 24 февраля. Победитель этой пары выйдет в 1/8 финала. Там также выступит московский «Спартак», занявший первое место в ходе группового этапа ЛЕ.
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