«Бесстрашие и Дзюба». Тарханов верит в минимальную победу «Зенита» над «Ювентусом»

«Всегда есть шансы, тем более «Ювентус» сейчас не очень хорошо играет. Они и последнюю игру проиграли, и находятся в серединке. «Зениту» будет тяжело, тем более я читал, что «Ювентус» закрыли на базе, они серьезно готовятся к этой игре. Чемпионат России и Лига Чемпионов - это немножко разные вещи. Можно выделяться в России, а в ЛЧ уровень намного выше, но «Зенит» хорошая команда, так что думаю, что должны, во всяком случае, не уступить. Поставлю на победу «Зенита» 1:0», - сказал Тарханов.

По его мнению «Зениту» стоит искать счастье в атаке, а козырями российского клуба могут стать прессинг, бесстрашие, Сердар Азмун и Артем Дзюба.

«Если сядут в оборону, конечно, тяжело будет. Но «Зенит» атакующая команда, у них и средняя линяя хорошая атакующего плана, и нападающие хорошие – Азмун и Дзюба. Какие козыри? Только через свою игру, не бояться, потому что, когда мы выходим, думая больше об обороне, не получается атака. Нужно контролировать мяч, оставить «Ювентус» без мяча, они это не любят. Это, наверное, самое главное. Надо сыграть плотно и компактно в индивидуальном плане и все время прессинговать, не давая возможности сопернику себя проявлять. Будет тяжело, но шансы есть, потому что, если они проиграют, то в плей-офф уже не смогут выйти, займут третье место и будут играть Лиге Европы. Если выиграют, есть шанс продолжить выступление в ЛЧ», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

Туринский «Ювентус» занимает сейчас первое место в Группе Н Лиги Чемпионов, выиграв три матча из трех. На втором месте лондонский «Челси» (6 очков), на третьем - «Зенит» из Санкт-Петербурга (3 очка), на четвертом - шведский «Мальме» (0 очков).