«Бесстрашие и Дзюба». Тарханов верит в минимальную победу «Зенита» над «Ювентусом»
Александр Тарханов посоветовал «Зениту» не бояться «Ювентус», прессинговать итальянцев и оставить их без мяча.
Бывший тренер сборной России Александр Тарханов сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что у «Зенита» есть шансы обыграть в Италии «Ювентус» в сегодняшнем матче Лиги Чемпионов УЕФА.
Матч «Ювентус» - «Зенит» состоится во вторник в Турине на «Ювентус Стэдиум». Он начнется в 23:00 по московскому времени и является определяющим для чемпиона России в борьбе за выход в плей-офф.
«Всегда есть шансы, тем более «Ювентус» сейчас не очень хорошо играет. Они и последнюю игру проиграли, и находятся в серединке. «Зениту» будет тяжело, тем более я читал, что «Ювентус» закрыли на базе, они серьезно готовятся к этой игре. Чемпионат России и Лига Чемпионов - это немножко разные вещи. Можно выделяться в России, а в ЛЧ уровень намного выше, но «Зенит» хорошая команда, так что думаю, что должны, во всяком случае, не уступить. Поставлю на победу «Зенита» 1:0», - сказал Тарханов.
По его мнению «Зениту» стоит искать счастье в атаке, а козырями российского клуба могут стать прессинг, бесстрашие, Сердар Азмун и Артем Дзюба.
«Если сядут в оборону, конечно, тяжело будет. Но «Зенит» атакующая команда, у них и средняя линяя хорошая атакующего плана, и нападающие хорошие – Азмун и Дзюба. Какие козыри? Только через свою игру, не бояться, потому что, когда мы выходим, думая больше об обороне, не получается атака. Нужно контролировать мяч, оставить «Ювентус» без мяча, они это не любят. Это, наверное, самое главное. Надо сыграть плотно и компактно в индивидуальном плане и все время прессинговать, не давая возможности сопернику себя проявлять. Будет тяжело, но шансы есть, потому что, если они проиграют, то в плей-офф уже не смогут выйти, займут третье место и будут играть Лиге Европы. Если выиграют, есть шанс продолжить выступление в ЛЧ», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Туринский «Ювентус» занимает сейчас первое место в Группе Н Лиги Чемпионов, выиграв три матча из трех. На втором месте лондонский «Челси» (6 очков), на третьем - «Зенит» из Санкт-Петербурга (3 очка), на четвертом - шведский «Мальме» (0 очков).
20 октября «Зенит», показав хорошую игру, проиграл дома «Ювентусу» 0:1 за счет гола, забитого на последних минутах Деяном Кулусевски.
После той игры «Зенит» обыграл в Чемпионате России «Спартак» (7:1) и «Динамо» (4:1) и занимает сейчас первое место. «Ювентус» в Чемпионате Италии проиграл два матча подряд середнякам «Сассуоло» (1:2) и «Вероне» (1:2), и занимает сейчас в «Серии А» лишь девятое место.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,6 млн+40 402 / сут.
Умерли
240 тыс.+1 155 / сут.
Выздоровели
7,4 млн+23 187 / сут.
- Театральная премия «Золотая маска» стала рекордной по силу номинаций
- Добавили госизмены: Сафронову в окончательном обвинении вменили новый эпизод
- Зеленский активировал новый пакет санкций СНБО Украины против России
- СМИ: Арестован экс-заглавы Минстроя, бывший подрядчик расширения БАМа Рейльян
- Экс-лидер «Правого сектора» Ярош стал советником главкома ВСУ
- Посольство: Россияне не пострадали при взрывах в Кабуле
- Синоптик назвал московский туман «радиационным» и призвал не паниковать
- Песков призвал не отвлекаться на «некачественные вбросы» о военной технике РФ у «границ» Украины
- Министр экономики Украины Любченко подал в отставку
- В Кремле назвали неприемлемой подделку COVID-сертификатов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru