«Смешно и неправильно»: Мостовой поспорил с Булыкиным о «подставе» Карпина

Главному тренеру сборной России по футболу Валерию Карпину нужно было раньше отказываться от «Ростова», а не сейчас, так как его никто не просил совмещать работу в сборной и в отдельном клубе, а теперь он просто подставил «Ростов». Об этом в беседе с НСН заявил экс-игрок российской сборной по футболу Александр Мостовой.

Ранее ФК «Ростов» сообщил, что его главный тренер Валерий Карпин покидает свой пост по соглашению сторон. В команде отметили, что это «непростое решение» продиктовано необходимостью для Карпина максимально сосредоточиться на работе в сборной России. При этом ранее экс-игрок сборной России по футболу Дмитрий Булыкин заявил НСН, что Карпин теперь будет более эффективно работать на посту тренера сборной, которую после 2026 года могут вновь допустить к международным соревнованиям. Мостовой не согласился с коллегой и с иронией отреагировал на эту новость.