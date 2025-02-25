«Смешно и неправильно»: Мостовой поспорил с Булыкиным о «подставе» Карпина

Футболист Александр Мостовой заявил НСН, что не одобряет совмещение должностей, как это делал Валерий Карпин, и назвал его уход с поста главного тренера ФК «Ростов» «смешным».

Главному тренеру сборной России по футболу Валерию Карпину нужно было раньше отказываться от «Ростова», а не сейчас, так как его никто не просил совмещать работу в сборной и в отдельном клубе, а теперь он просто подставил «Ростов». Об этом в беседе с НСН заявил экс-игрок российской сборной по футболу Александр Мостовой.

Ранее ФК «Ростов» сообщил, что его главный тренер Валерий Карпин покидает свой пост по соглашению сторон. В команде отметили, что это «непростое решение» продиктовано необходимостью для Карпина максимально сосредоточиться на работе в сборной России. При этом ранее экс-игрок сборной России по футболу Дмитрий Булыкин заявил НСН, что Карпин теперь будет более эффективно работать на посту тренера сборной, которую после 2026 года могут вновь допустить к международным соревнованиям. Мостовой не согласился с коллегой и с иронией отреагировал на эту новость.

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«Что касается сборной: обыгрывать Бруней, Монголию, Сирию, Замбию, Таиланд, Вьетнам, поверьте мне, тренеры не нужны. Ну, а так, конечно, это выглядит смешно и неправильно. Никто же не заставлял Карпина, чтобы он был и в «Ростове», и в сборной. Я всегда говорил, что совмещать - это вообще неправильно. Нигде, ни в какой европейской стране такого нет. Поэтому это нужно было делать раньше, отказываться два с половиной года назад, а сейчас он просто подставил «Ростов». Правда мы не знаем, какие там отношения. Все равно все по кругу ходят. Там же остался у «Ростова» аналитик, какой-то испанец, который был в штабе у Карпина. Ну, смешно», - отметил он.

В самом футбольном клубе также отметили, что остальной тренерский штаб продолжит совмещать работу в клубе и сборной, а новым главным тренером станет испанец Джонатан Альба, работавший аналитиком в штабе Карпина с 2018 года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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