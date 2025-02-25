Семин связал уход Карпина из «Ростова» с возможным возвратом сборной в ФИФА

Уход Валерия Карпина с поста главного тренера ФК «Ростов» может быть связан с возможным возвратом национальной сборной на международные турниры. Как сообщает РИА Новости, такое предположение сделал бывший главный тренер российской команды Юрий Сёмин.

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Он отметил, что в случае возвращения сборной России в официальный календарь ФИФА у неё будет больше матчей, что потребует от Карпина большей отдачи.

«Раньше ему было просто, потому что у сборной было мало игр, сейчас, по всей видимости, матчи будут официальные», - заключил Сёмин.

Ранее президент «Ростова» Арташес Арутюнянц заявил, что Карпин покинул команду в связи с необходимостью «максимально сосредоточиться на работе в сборной России», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
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