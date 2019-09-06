Шотландия ждет Россию на футбольном поле, а Кокорина с Мамаевым - команды РПЛ

Пятница – время большого футбола. В Глазго сборная России матчем с командой Шотландии продолжит борьбу за путевку на Евро-2020.

На «Хэмпден Парк» будет и жарко, и громко. Хорошо известный своей акустикой, стадион взревет музыкой шотландских волынок и ревом российских болельщиков. Это матч за 6 очков. Наша команда занимает второе место в группе, набрав в четырех играх 9 очков. Шотландцы расположились на четвертой строчке, имея в активе 6 баллов. В случае победы сборная России может оторваться от одного из конкурентов на 6 очков.

Футбольный эксперт, спортивный журналист Виктор Гусев уверен, что каждая из команд выложится на все 100, потому что ставки высоки.

«Будет непросто. Наших теоретически устраивает ничья, но шотландцы незапланированно потеряли три очка в Казахстане. Наши завтрашние соперники – очень упертая команда, но считаю, что мы классом выше. Не думаю, что Станислав Черчесов будет что-то принципиально менять в составе», - отметил эксперт.

К ближайшим матчам тренерский штаб сборной действительно вызвал несколько новых – старых игроков. Вместо получившего травму полузащитника Алексея Миранчука заявлен Руслан Камболов из «Краснодара». Вернули в команду защитника Юрия Жиркова, третьим вратарем назван Сослан Джанаев.

Впрочем, уверен Виктор Гусев, эксперименты с составом Черчесов начнет в матче с Казахстаном, в игре с Шотландией все останутся на своих местах.