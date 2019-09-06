Шотландия ждет Россию на футбольном поле, а Кокорина с Мамаевым - команды РПЛ
В этом выпуске НСН-СПОРТ о шансах футболистов национальной команды выйти в лидеры группы и об игровых перспективах Мамаева и Кокорина.
Пятница – время большого футбола. В Глазго сборная России матчем с командой Шотландии продолжит борьбу за путевку на Евро-2020.
На «Хэмпден Парк» будет и жарко, и громко. Хорошо известный своей акустикой, стадион взревет музыкой шотландских волынок и ревом российских болельщиков. Это матч за 6 очков. Наша команда занимает второе место в группе, набрав в четырех играх 9 очков. Шотландцы расположились на четвертой строчке, имея в активе 6 баллов. В случае победы сборная России может оторваться от одного из конкурентов на 6 очков.
Футбольный эксперт, спортивный журналист Виктор Гусев уверен, что каждая из команд выложится на все 100, потому что ставки высоки.
«Будет непросто. Наших теоретически устраивает ничья, но шотландцы незапланированно потеряли три очка в Казахстане. Наши завтрашние соперники – очень упертая команда, но считаю, что мы классом выше. Не думаю, что Станислав Черчесов будет что-то принципиально менять в составе», - отметил эксперт.
К ближайшим матчам тренерский штаб сборной действительно вызвал несколько новых – старых игроков. Вместо получившего травму полузащитника Алексея Миранчука заявлен Руслан Камболов из «Краснодара». Вернули в команду защитника Юрия Жиркова, третьим вратарем назван Сослан Джанаев.
Впрочем, уверен Виктор Гусев, эксперименты с составом Черчесов начнет в матче с Казахстаном, в игре с Шотландией все останутся на своих местах.
«Гилерме в воротах. У меня вопрос, что Черчесов не исключил, что в сборную может вернуться Игорь Акинфеев, но пока ему мешает контракт с ЦСКА. Это странно, как это может мешать?! Он что контракт со сборной подпишет после истечения контракта с ЦСКА? Но Черчесов сказал, что сказал. Акинфеев играет блестяще в клубе, и мне жаль, что его нет в сборной», - резюмировал Виктор Гусев.
Игра против сборной Шотландии начнется в 21.45 по московскому времени и по данным новостного агрегатора СМИ2 это главное сообщение часа.
Обратим внимание и еще на одно околофутбольное событие. Освобождение по условно-досрочному Александра Кокорина и Павла Мамаева. Оставим за скобками криминальную составляющую, остановимся на футбольной карьере игроков. И если гендиректор «Зенита» Александр Медведев назвал освобождение Кокорина хорошей новостью для клуба и пообещал в ближайшее время встретиться с футболистом, то с Мамаевым все не так просто. «Краснодар» от футболиста решил отказаться, клуб хочет разорвать контракт. РФС, правда, осудил его за такое решение. Но принудить кубанцев не выгонять полузащитника никто не может.
Вероятнее всего, Мамаеву придется ждать зимнего трансферного окна, чтобы попасть в состав другой команды РПЛ. Заявочный период откроется 22 января. Этого времени футболисту должно хватить, чтобы набрать нужную форму. О готовности принять Павла Мамаева говорили в «Урале» и «Ахмате».
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