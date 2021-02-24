Как сразиться с Путиным? Банкир рассказал о хоккее на Красной площади

Гала-матч по хоккею между командой российских артистов, певцов, актеров театра и кино HC Ghostbusters и командой корреспондентов, комментаторов спортивных каналов, журналистов ХК РосПресса пройдет 25 февраля в 16:30 на центральном катке возле ГУМа на Красной площади.

Организатор хоккейной команды Ghostbusters, топ-менеджер "Росбанка" Сергей Дзебань рассказал НСН, что уже не первый раз принимает участие в подобных спортивных мероприятиях, и мечтает сразиться на льду с командой президента РФ Владимира Путина.

Так, в 2020 году команда Сергея Дзебаня получила приглашение сыграть в Бриллиантовой Хоккейной Лиге, где должна была сыграть против команды Путина, однако из-за пандемии коронавируса матч не состоялся.

На Красной площади 25 февраля на центральном катке возле ГУМа Сергей Дзебань выйдет на лед в качестве капитана команды.



«Я президент команды артистов Ghostbusters. Завтра я выйду на лед в первой пятерке вместе с актерами Павлом Трубинером, Андреем Запускаловым», - сказал НСН Дзебань.

В состав HC Ghostbusters входят актеры Павел Трубинер, Андрей Бурковский, Сергей Дзебань, Иван Мулин, Илья Коробко, Вадим Калганов, Вячеслав Разбегаев, Петр Кислов, Тимур Ефременков, солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев и другие.

Против команды российских артистов, певцов, актеров за ХК «РосПресса» сыграют спортивные комментаторы телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский и Роман Скворцов, обладатель двух Кубков Гагарина Алексей Бадюков, специальный корреспондент Первого канала Антон Верницкий, призер Олимпиады Андрей Николишин, экс-футболист сборной России Дмитрий Сычев.

