Как сразиться с Путиным? Банкир рассказал о хоккее на Красной площади
Организатор хоккейной команды артистов Сергей Дзебань рассказал НСН о завтрашнем гала-матче на Красной площади и о своей мечте сразиться на льду с Владимиром Путиным.
Гала-матч по хоккею между командой российских артистов, певцов, актеров театра и кино HC Ghostbusters и командой корреспондентов, комментаторов спортивных каналов, журналистов ХК РосПресса пройдет 25 февраля в 16:30 на центральном катке возле ГУМа на Красной площади.
Организатор хоккейной команды Ghostbusters, топ-менеджер "Росбанка" Сергей Дзебань рассказал НСН, что уже не первый раз принимает участие в подобных спортивных мероприятиях, и мечтает сразиться на льду с командой президента РФ Владимира Путина.
Так, в 2020 году команда Сергея Дзебаня получила приглашение сыграть в Бриллиантовой Хоккейной Лиге, где должна была сыграть против команды Путина, однако из-за пандемии коронавируса матч не состоялся.
На Красной площади 25 февраля на центральном катке возле ГУМа Сергей Дзебань выйдет на лед в качестве капитана команды.
«Я президент команды артистов Ghostbusters. Завтра я выйду на лед в первой пятерке вместе с актерами Павлом Трубинером, Андреем Запускаловым», - сказал НСН Дзебань.
В состав HC Ghostbusters входят актеры Павел Трубинер, Андрей Бурковский, Сергей Дзебань, Иван Мулин, Илья Коробко, Вадим Калганов, Вячеслав Разбегаев, Петр Кислов, Тимур Ефременков, солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев и другие.
Против команды российских артистов, певцов, актеров за ХК «РосПресса» сыграют спортивные комментаторы телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский и Роман Скворцов, обладатель двух Кубков Гагарина Алексей Бадюков, специальный корреспондент Первого канала Антон Верницкий, призер Олимпиады Андрей Николишин, экс-футболист сборной России Дмитрий Сычев.
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