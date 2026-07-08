Актриса Горбачева пожаловалась на обилие в России сериалов про маньяков
Сериалы про маньяков стали слишком часто снимать в России. Об этом в в беседе с «Газетой.Ru» заявила актриса Ирина Горбачева.
На премьере сериала «Паша» в Москве она рассказала, что на отечественных платформах стало меньше романтических комедий, так как их «сейчас нечасто делают».
«Либо сказки, либо проекты про маньяков... Как будто кроме маньяков у нас больше никого не осталось! А вот какой я помню последний ромком? Да никакой», — отметила артистка.
Ранее звезда сериала «Солдаты» Иван Моховиков заявил, что относится к перезагрузкам старых сериалов, связав подобные проекты с нехваткой новых оригинальных идей, сообщает 360.ru..
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