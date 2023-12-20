По поручению Путина в Сочи построят центр подготовки сборных РФ по футболу
Президент России Владимир Путин дал поручение построить в Сочи национальный центр подготовки сборных команд страны по футболу, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление Кремля.
Правительству совместно с администрацией Краснодарского края и федеральной территории «Сириус» поручено обеспечить передачу земли в селе Веселое в Адлерском районе Российскому футбольному союзу. Также российским властям дано поручение оказать необходимое содействие в создании этого центра.
Ранее футболист «Зенита» пожаловался на растущие цены при прежних зарплатах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- По поручению Путина в Сочи построят центр подготовки сборных РФ по футболу
- Израиль заявил об обнаружении более полутора тысяч тоннелей ХАМАС
- Зеленский не стал подписывать закон о мобилизации женщин
- Белый дом заявил о готовности к переговорам с КНДР без условий
- Кардиолог Конев предложил запретить продажу корвалола и валокордина
- Дочь Рязанова отказалась комментировать критику Михалкова в адрес отца
- Путин поручил проверять информацию в видеоиграх на соответствие законам РФ
- Фигуристка Трусова выпустила песню «Я не кукла»
- Госдеп предупредил Украину об очень сложной зиме
- Авиакомпании обязали не рассаживать родителей и детей в самолетах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru