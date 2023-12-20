По поручению Путина в Сочи построят центр подготовки сборных РФ по футболу

Президент России Владимир Путин дал поручение построить в Сочи национальный центр подготовки сборных команд страны по футболу, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление Кремля.

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Правительству совместно с администрацией Краснодарского края и федеральной территории «Сириус» поручено обеспечить передачу земли в селе Веселое в Адлерском районе Российскому футбольному союзу. Также российским властям дано поручение оказать необходимое содействие в создании этого центра.

Ранее футболист «Зенита» пожаловался на растущие цены при прежних зарплатах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Филиппов
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