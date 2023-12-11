Чудовищный снег и праздник «Спартака»: Губерниев о футбольных итогах года

«Футбольный год должен завершаться осенью, а не зимой. А он закончился снегопадом и чудовищным футболом на заснеженных полях. Нужно переходить на систему весна-осень, как встарь. Их хорошего год запомнился великолепной концовкой московского "Локомотива". Я очень симпатизирую этой команде и не сомневаюсь, что она добьется самых высоких результатов после возобновления турнира», - сказал Губерниев.

Он также отметил, что занимающий пятое место «Спартак» так и не уволил своего испанского тренера Гильермо Абаскаля.

«Абаскаля не уволили – тоже праздник для некоторых, "Краснодар" – вообще огромные молодцы, "Зенит" может играть лучше, так что будем смотреть, что дальше», - заключил собеседник НСН.

Со своей стороны, известный советский и российский тренер Валерий Непомнящий, подводя в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» итоги первого круга Чемпионата России, высказал мнение, что у «Зенита» больше шансов на чемпионство, чем у «Краснодара».

