Чудовищный снег и праздник «Спартака»: Губерниев о футбольных итогах года
Дмитрий Губерниев в интервью НСН похвалил «Локомотив» с «Краснодаром», назвал сохранение Абаскаля праздником для «Спартака» и обрушился на «зимний футбол».
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в интервью НСН подвел итоги 2023 года для российских футбольных команд, ушедших на зимние каникулы.
Накануне прошли заключительные матчи в нынешнем году в рамках Российской футбольной Премьер-лиги. Турнир возобновится в марте 2024 года. На сегодняшний день в тройку лидеров входят «Краснодар», «Зенит» и «Динамо».
«Футбольный год должен завершаться осенью, а не зимой. А он закончился снегопадом и чудовищным футболом на заснеженных полях. Нужно переходить на систему весна-осень, как встарь. Их хорошего год запомнился великолепной концовкой московского "Локомотива". Я очень симпатизирую этой команде и не сомневаюсь, что она добьется самых высоких результатов после возобновления турнира», - сказал Губерниев.
Он также отметил, что занимающий пятое место «Спартак» так и не уволил своего испанского тренера Гильермо Абаскаля.
«Абаскаля не уволили – тоже праздник для некоторых, "Краснодар" – вообще огромные молодцы, "Зенит" может играть лучше, так что будем смотреть, что дальше», - заключил собеседник НСН.
Со своей стороны, известный советский и российский тренер Валерий Непомнящий, подводя в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» итоги первого круга Чемпионата России, высказал мнение, что у «Зенита» больше шансов на чемпионство, чем у «Краснодара».
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