Футболист «Зенита» пожаловался на растущие цены при прежних зарплатах

Защитник петербургского футбольного клуба «Зенит» Даниил Круговой заявил, что при растущих в магазинах ценах зарплата игроков остается прежней. Его слова приводит портал Metaratings.

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Круговой отметил, что цены на хлеб достигли 100 рублей, хотя раньше его можно было купить за 20. По его словам, футболисты тоже ощущают инфляцию.

Защитник «Зенита» посетовал, что при растущих ценах уровень зарплаты остается прежним. При этом подорожания яиц игрок не заметил, поскольку покупает их нечасто.

По данным СМИ, «Зенит» возглавил рейтинг клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) по общему размеру оплаты труда футболистов. В сезоне-2023/2024 команда потратит на зарплаты игроков 32,54 миллиона евро, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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