«Локомотив» в третий раз стал победителем ЧМ по пляжному футболу
27 октября 202123:58
Московский «Локомотив» стал победителем чемпионата мира по пляжному футболу, обыграв в финале португальскую «Брагу».
Счет финальной встречи составил 6:4 в пользу москвичей. Наиболее результативным игроком матча стал Борис Никоноров, который забил три гола.
Ранее «Локомотив» становился чемпионом мира в 2012 и 2017 годах. Турнир текущего года состоялся в Москве.
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27 октября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru