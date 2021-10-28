«Локомотив» в третий раз стал победителем ЧМ по пляжному футболу

Московский «Локомотив» стал победителем чемпионата мира по пляжному футболу, обыграв в финале португальскую «Брагу».

Счет финальной встречи составил 6:4 в пользу москвичей. Наиболее результативным игроком матча стал Борис Никоноров, который забил три гола.

Ранее «Локомотив» становился чемпионом мира в 2012 и 2017 годах. Турнир текущего года состоялся в Москве.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:СпортФутбол
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