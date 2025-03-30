Менеджер хоккейного клуба «Спартак» погиб в ДТП
Менеджер отдела сувенирной продукции хоккейного клуба «Спартак» Алексей Силкин погиб в автомобильной аварии в районе города Череповец. Об этом сообщила пресс-служба Спартака в своем Telegram-канале.
Он искренне любил московский «Спартак» и не представлял своей жизни без любимой команды… Алексею было всего 30 лет… Хоккейный клуб «Спартак» Москва выражает глубокие соболезнования родным и близким Алексея Владимировича Силкина, — сообщили в пресс-службе клуба.
Трагедия произошла накануне, 29 марта. Алексей направлялся в Череповец, чтобы поддержать свою команду в первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), где «Спартак» играл против «Северстали».
«Спартак» одержал победы в двух домашних играх серии. Третья встреча, в рамках серии до четырех побед, запланирована на 30 марта в Череповце, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее КХЛ понесла еще одну большую утрату - 25 марта умер бывший тренер нескольких клубов КХЛ Андрей Мартемьянов.
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