Менеджер хоккейного клуба «Спартак» погиб в ДТП

ВС РФ ведут боевые действия в Гуево в Курской области, а также в районе Басовки в Сумской области

Ротация губернаторов в РФ может происходить в рамках перехода к мирной повестке

Число жертв землетрясения в Мьянме превысило 1,7 тыс

На фоне развития искусственного интеллекта для большинства задач люди не понадобятся

Капибары из Московского зоопарка вышли в уличный вольер