Плющенко заявил, что послал просивших его поддержать бойкот ОИ депутатов
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, российский спортсмен Евгений Плющенко рассказал об ответе, который он дал просившим его поддержать бойкот Олимпиады в Париже депутатам, сообщает Sport24.
По его словам, с такой просьбой к нему обратились несколько народных избранников. «Я их послал в космос, этих депутатов. Сказал — ты встань на место спортсмена. Ты сидишь, это другая работа», — рассказал бывший фигурист. Он считает, что на Игры в Париже нужно ехать тем, кого до нее допускают.
Олимпиада-2024 будет проходить в Париже с 26 июля по 11 августа. Спортсменов из России и Белоруссии допустили на соревнования как индивидуальных нейтральных спортсменов.
В России чиновники и спортсмены неоднократно спорили не только о том, стоит ли отправлять российских атлетов на Летнюю Олимпиаду-2024 в Париж, но и о том, нужно ли ее транслировать на отечественном телевидении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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