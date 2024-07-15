Плющенко заявил, что послал просивших его поддержать бойкот ОИ депутатов

По его словам, с такой просьбой к нему обратились несколько народных избранников. «Я их послал в космос, этих депутатов. Сказал — ты встань на место спортсмена. Ты сидишь, это другая работа», — рассказал бывший фигурист. Он считает, что на Игры в Париже нужно ехать тем, кого до нее допускают.

Олимпиада-2024 будет проходить в Париже с 26 июля по 11 августа. Спортсменов из России и Белоруссии допустили на соревнования как индивидуальных нейтральных спортсменов.

В России чиновники и спортсмены неоднократно спорили не только о том, стоит ли отправлять российских атлетов на Летнюю Олимпиаду-2024 в Париж, но и о том, нужно ли ее транслировать на отечественном телевидении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

