Отказавшимся от Олимпиады спортсменам Крыма выплатят по миллиону рублей
Крымским спортсменам, которые имели право на участие в Олимпийских играх в Париже и отказались от него, выплатят компенсацию в размере 1 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы региона.
Отмечается, что соответствующее решение принял руководитель региона Сергей Аксенов.
«Спортсмены из Крыма, которые завоевали на чемпионатах России право участвовать в Олимпиаде, но отказались ехать... из-за невозможности выступать там под национальным флагом, получат по 1 миллиону рублей», — указали в пресс-службе.
Летние Олимпийские игры пройдут во Франции 26 июля-11 августа, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru