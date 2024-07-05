Отказавшимся от Олимпиады спортсменам Крыма выплатят по миллиону рублей

Крымским спортсменам, которые имели право на участие в Олимпийских играх в Париже и отказались от него, выплатят компенсацию в размере 1 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы региона.

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Отмечается, что соответствующее решение принял руководитель региона Сергей Аксенов.

«Спортсмены из Крыма, которые завоевали на чемпионатах России право участвовать в Олимпиаде, но отказались ехать... из-за невозможности выступать там под национальным флагом, получат по 1 миллиону рублей», — указали в пресс-службе.

Летние Олимпийские игры пройдут во Франции 26 июля-11 августа, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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