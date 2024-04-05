Поздняков назвал теннисистов, желающих выступить на Олимпиаде, «командой иноагентов»

Российских теннисистов, которые намерены отправится на Олимпиаду в Париже, можно назвать «командой иноагентов», написал в своем Telegram-канале президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

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«Для которой точно не возникнет никаких препятствий представлять на Олимпиаде самих себя. Тем более, что индивидуальное олимпийское предпринимательство сейчас активно пропагандируется из Лозанны», - написал президент ОКР.

Он пояснил, что согласен с позицией президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер по возможному участию российских спортсменов в Олимпиаде.

Ранее Винер заявила, что ехать на Олимпийские игры в Париж в нейтральном статусе унизительно, и назвала «командой бомжей» желающих поехать на Олимпиаду в подобном случае, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Одиноков
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