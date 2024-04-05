Поздняков назвал теннисистов, желающих выступить на Олимпиаде, «командой иноагентов»
Российских теннисистов, которые намерены отправится на Олимпиаду в Париже, можно назвать «командой иноагентов», написал в своем Telegram-канале президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.
«Для которой точно не возникнет никаких препятствий представлять на Олимпиаде самих себя. Тем более, что индивидуальное олимпийское предпринимательство сейчас активно пропагандируется из Лозанны», - написал президент ОКР.
Он пояснил, что согласен с позицией президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер по возможному участию российских спортсменов в Олимпиаде.
Ранее Винер заявила, что ехать на Олимпийские игры в Париж в нейтральном статусе унизительно, и назвала «командой бомжей» желающих поехать на Олимпиаду в подобном случае, передает «Радиоточка НСН».
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