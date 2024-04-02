Гребцы РФ отказались от отбора на Олимпиаду в Париже

Гребцы России отказались принимать участие в отборе для участия в Олимпиаде нынешнего года в столице Франции. Об этом объявила Федерация гребного спорта РФ.

Там пояснили, что такое решение принято из-за обязательных условий, которые поставили Международный олимпийский комитет и Международная федерация гребного спорта. Глава ФГСР Алексей Свирин назвал эти условия дискриминационными. Причём, по его словам, они ещё дополняются финансовыми обязательствами.

Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», МОК принял решение о допуске спортсменов из России и Белоруссии на Олимпийские игры в Париже только в нейтральном статусе в индивидуальном порядке, командные виды спорта исключены.

Спортсмены также не должны публично поддерживать спецоперацию на Украине, они также не могут числятся в армии или органах безопасности. Среди прочего, потенциальные участники от РФ и Белоруссии обязаны будут пройти тесты на допинг и подписать обновленные условия участия.

