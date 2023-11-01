Пирс Морган назвал «нелепым» восьмой «Золотой мяч» Месси
Журналист и телеведущий Пирс Морган в своих соцсетях заявил, что в 2023 году «Золотой мяч» должны были вручить форварду «Манчестер Сити» Эрлингу Холанду.
Комментируя решение France Football в восьмой раз присудить награду нападающему «Интер Майами» Лионелю Месси он указал, что за свою карьеру аргентинец должен был получить на два «Золотых мяча» меньше, а выступающий за саудовский «Аль-Наср» Криштиану Роналду — на два больше.
«То, что Месси нелепо выиграл «Золотой мяч» в этом году, является ещё одним доказательством того, что вся система «Золотого мяча» сфальсифицирована. Конец», — написал Морган.
Ранее журнал France Football в восьмой раз присудил приз лучшему футболисту мира Лионелю Месси, в тройку претендентов попали Эрлинг Холанд, а также французский форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru