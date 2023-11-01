Пирс Морган назвал «нелепым» восьмой «Золотой мяч» Месси

Комментируя решение France Football в восьмой раз присудить награду нападающему «Интер Майами» Лионелю Месси он указал, что за свою карьеру аргентинец должен был получить на два «Золотых мяча» меньше, а выступающий за саудовский «Аль-Наср» Криштиану Роналду — на два больше.

«То, что Месси нелепо выиграл «Золотой мяч» в этом году, является ещё одним доказательством того, что вся система «Золотого мяча» сфальсифицирована. Конец», — написал Морган.

Ранее журнал France Football в восьмой раз присудил приз лучшему футболисту мира Лионелю Месси, в тройку претендентов попали Эрлинг Холанд, а также французский форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

