Роналду «высмеял» восьмой «Золотой мяч» Месси
Португальский футболист Криштиану Роналду «посмеялся» над восьмым «Золотым мячом», который вручили Лионелю Месси.
Игрок саудовского «Аль-Насра» оценил размещённый в соцсетях видеоролик, в котором заместитель главного редактора испанской газеты As Томас Ронсеро раскритиковал решение организаторов премии.
В частности, журналист указал, что победа на чемпионате мира не является гарантией получения приза, а также намекнул, что награду аргентинцу неоднократно вручали несправедливо.
Роналду, на счету которого пять «Золотых мячей», в качестве комментария оставил под публикацией несколько смеющихся эмодзи.
Ранее журнал France Football в восьмой раз присудил приз лучшему футболисту мира Лионелю Месси, в тройку претендентов попали норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд и французский форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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