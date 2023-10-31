Роналду «высмеял» восьмой «Золотой мяч» Месси

Игрок саудовского «Аль-Насра» оценил размещённый в соцсетях видеоролик, в котором заместитель главного редактора испанской газеты As Томас Ронсеро раскритиковал решение организаторов премии.

В частности, журналист указал, что победа на чемпионате мира не является гарантией получения приза, а также намекнул, что награду аргентинцу неоднократно вручали несправедливо.

Роналду, на счету которого пять «Золотых мячей», в качестве комментария оставил под публикацией несколько смеющихся эмодзи.

Ранее журнал France Football в восьмой раз присудил приз лучшему футболисту мира Лионелю Месси, в тройку претендентов попали норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд и французский форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

