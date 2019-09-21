Пилот «Феррари» Леклер стал первым в квалификации Гран-при Сингапура

21 сентября 201919:59

Пилот команды «Феррари» Шарль Леклер одержал победу в квалификации во время 15-го этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Сингапура, сообщается в Twitter первенства сегодня, 21 сентября 2019 года.

Леклер преодолел круг за 1 минуту 36,217 секунды.

В тройке лидеров Льюис Хэмилтон из «Мерседес» (+0,191 секунды) и Себастьян Феттель, еще один пилот «Феррари» (+0,220 секунды).

Российские гонщики рассказали, как победили в Ле-Мане, «не задевая поребрик»

Даниил Квят из России, представляющий «Торо Россо», смог добраться лишь до 16-й позиции.

Напомним, гонка Гран-при Сингапура намечена на 22 сентября.

Ранее российские гонщики рассказали НСН, как смогли победить в «Ле-Мане», несмотря на ночную аварию одного из экипажей

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО: https://www.formula1.com
ТЕГИ:Формула-1СоревнованияПобедитель