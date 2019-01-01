16 июня во Франции зaвершилaсь однa из сaмых престижных гонок в мире «24 чaсa Ле-Мана». Знaменитый мaрaфон зaвершил суперсезон чемпионaтa мирa по aвтогонкaм нa выносливость.

Гонкa нaчaлaсь в субботу в 15 чaсов и зaвершилaсь ровно через сутки. Россию в категории LMP1 представляли два экипажа SMP Raising. В экипaже под №11 ехaли Михаил Алешин, Виталий Петров и бельгиец Стоффель Вандорн, a в экипаже с №17 - Егор Оруджев, Сергей Сироткин и фрaнцуз Стефaн Сaррaзaн.

В итоге экипаж N11 в состaве Aлешинa, Петровa и Вaндорнa пришел третьими. Другой экипaж - в состaве Оруджевa, Сироткинa и Сaрaзинa - выбыл из борьбы из-зa aвaрии нa трaссе во время ночного прохождения Оруджевым своего учaсткa.

После завершения гонки пилоты российской команды SMP Racing в эфире НСН рассказали, как проходило соревнование.

Михаил Алешин из экипажа SMP Racing №11 в беседе с НСН оценил свой первый трехчасовой этап гонки. Автомобиль, шедший перед прототипом BR1 Алешина, ошибся на мокрой трассе, и его отбросило в отбойник. От удара по трассе разбросало обломки и часть обшивки оказалась на переднем обтекателе BR1. Алешину пришлось заехать в боксы на внеплановый пит-стоп.

«Отрезок прошёл нормально, учитывая все обстоятельства. Дело в том, что начал идти дождь, и я решил не рисковать, а Rebellion наоборот - обогнал меня и сразу же влетел в стену. Обломок от Rebellion прилетел к нам, мы на этом потеряли много времени. Пришлось менять переднюю часть, баланс машины поменялся и будет немного сложнее. Но ничего страшного», - отметил спортсмен.

Пилот Сергей Сироткин из экипажа SMP Racing №17 поделился подробностями борьбы за победу.

«Были определенные проблемы с балансом машины. Я ехал очень аккуратно и осторожно, чтобы сохранить шансы на подиум и остаться в гонке. В то же время, не смотря на мой консерватизм, мне дважды удалось сократить отставание от машины, которая шла на третьей позиции, и на третье место вышел уже наш экипаж. К сожалению, гонки очень непредсказуемый вид спорта, мы выбыли из борьбы», - констатировал гонщик.

Егор Оруджев, пилот из экипажа SMP Racing №17 рассказал о ночном происшествия, из-за которого экипаж вылетел из гонки.

«Это была небольшая ошибка, которая очень дорого стоила. Я хотел продолжать гонку, мне показалось, что повреждения были визуальными, но маршалы гонки не позволили, так как у машины был сильный перекос от удара. Когда ошибаешься, то обычно гонка заканчивается. Так и получилось», - отметил пилот.

Оруджев признался, что хотя физически чувствует себя хорошо, он морально подавлен.

«Очень обидно, на себя зол, подвёл команду, напарников, механиков, инженеров. У нас все шло хорошо, но я допустил ошибку», - переживал пилот.

Спортсмен поблагодарил команду за подготовку и прохождение гонки, которая, несмотря на испытания, завершилась для российской команды на пьедестале победы. Экипаж SMP Racing № 11 в составе Виталия Петрова, Михаила Алешина и Стоффеля Вандорна сумел воспользоваться 3-минутной штрафной остановкой в боксах за нарушение правил использования покрышек, которая была дана судьями соперникам, и буквально вырвал победу у них из-под колес.

