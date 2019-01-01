Российские гонщики рассказали, как победили в Ле-Мане, «не задевая поребрик»

«24 часа Ле-Мана» - мировая гонка, которая проходила 87-й раз во Франции. Она зaвершилaсь для российских пилотов восхождением на подиум. Экипаж в составе Михаила Алешина, Виталия Петрова и бельгийца Стоффеля Вандорна занял третье место.

Российские гонщики в эфире НСН делились эмоциями после чествования победителей.

«Очень волнительно, уходит много энергии, большая ответственность», - были первые слова пилота экипажа №11 SMP Raising Виталия Петрова корреспонденту НСН.

«Когда большая команда работает вместе на длинной гонке на очень сложной машине, все зависит от каждой, пусть даже очень маленькой, детали, от каждого человека. Мы ехали стабильно, старались не ошибаться – и победа к нам пришла», - добавил его напарник Михаил Алешин.

Виталий Петров, который уже в пятый раз принимает участие в гонке «24 часа Ле-Мана», отметил трудности соревнований нынешнего года.

«Чтобы было настолько плавающее поведение машины – такого у меня никогда за пять лет не было. Колеса, покрытие – все это повлияло на поведение машины. Из-за этого всем пилотам приходилось концентрироваться больше, чем обычно.

Последняя моя дистанция за три часа до финиша была самой сложной. С одной стороны знаешь, что она последняя, с другой – надо максимально концентрироваться, чтобы ехать аккуратно, как говорят, «не задевая поребрик», - пошутил пилот.

Петров как участник гонок «Формулы-1» и «24 часа Ле-Мана» считает, что их невозможно сравнивать.

«Они разные. Ни один подиум в своей карьере не ставлю выше – один без другого не может быть. Я ценю их все, начиная с тех, на которые поднимался в детстве и те, которые, надеюсь, будут», - сказал российский гонщик.

Он признался, что не отличает вкус шампанского, которое открывают победители соревнований. Пилот отдает его механикам.

Ранее российские гонщики рассказали НСН, как смогли победить в «Ле-Мане», несмотря на ночную аварию одного из экипажей.

