Певица Зара исполнит гимн России перед матчем сборных РФ и Брунея
12 ноября 202413:10
Певица, заслуженная артистка России Зара (Зарифа Мгоян) исполнит национальный гимн перед товарищеским матчем сборных РФ и Брунея по футболу. Об этом заявили в департаменте мероприятий Российского футбольного союза.
Игра состоится в Краснодаре 15 ноября.
«Гимн России перед товарищеским матчем... исполнит певица Зара», — подчеркнули в РФС.
В октябре стало известно, что сборная России по футболу проведет первый матч ноябрьского учебно-тренировочного сбора с Брунеем в Краснодаре. Российская команда сыграет на местном стадионе впервые с 2017 года.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru