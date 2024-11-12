Певица Зара исполнит гимн России перед матчем сборных РФ и Брунея

Певица, заслуженная артистка России Зара (Зарифа Мгоян) исполнит национальный гимн перед товарищеским матчем сборных РФ и Брунея по футболу. Об этом заявили в департаменте мероприятий Российского футбольного союза.

В Брунее назвали неверно истолкованной информацию о составе на матч с Россией

Игра состоится в Краснодаре 15 ноября.

«Гимн России перед товарищеским матчем... исполнит певица Зара», — подчеркнули в РФС.

В октябре стало известно, что сборная России по футболу проведет первый матч ноябрьского учебно-тренировочного сбора с Брунеем в Краснодаре. Российская команда сыграет на местном стадионе впервые с 2017 года.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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