В Брунее назвали неверно истолкованной информацию о составе на матч с Россией
В руководстве Ассоциации футбола Брунея опровергли сообщения СМИ о том, что национальная мужская сборная этой страны сыграет товарищеский матч с россиянами вторым составом, сообщает Sport24.
По словам главы отдела соревнований Ассоциации футбола Брунея Эммиелия Картиена, только два-три игрока национальной команды не смогут принять участие в этой товарищеской встречи из-за личных проблем. У одного из них на этот день запланирована свадьба.
Прежняя информация, как подчеркнул Карттиен, просто не верно была истолкована.
Накануне «Спорт-Экспресс» и другие российские СМИ сообщили, что сборная Брунея сыграет с российской национальной командой вторым составам из-за того, что основные игроки сейчас находятся в отпуске.
Ранее главный тренер Валерий Карпин назвал расширенный состав сборной России на ноябрьские матчи, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиянка Захарова не прошла в полуфинал турнира WTA в Гонконге
- В российских школах могут ввести оценки за поведение
- Умер бывший скрипач «Крематория» Максим Гусельщиков
- Дрон ВСУ атаковал авто советника главы ДНР Кимаковского
- Фрэнсис Форд Коппола упрекнул создателей кинокомиксов в жажде наживы
- Попова предупредила о росте устойчивости патогенов к дезинфицирующим средствам
- СМИ: Экспорт дизеля из РФ упал до минимума с октября 2020 года
- Тарантино передал в Музей киноакадемии рукописный сценарий «Криминального чтива»
- АТОР: Российский турпоток в Южную Корею вырос на 22,8%
- Трамп пообещал разобщить Россию и Китай в случае победы на выборах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru