В Брунее назвали неверно истолкованной информацию о составе на матч с Россией

По словам главы отдела соревнований Ассоциации футбола Брунея Эммиелия Картиена, только два-три игрока национальной команды не смогут принять участие в этой товарищеской встречи из-за личных проблем. У одного из них на этот день запланирована свадьба.

Прежняя информация, как подчеркнул Карттиен, просто не верно была истолкована.

Накануне «Спорт-Экспресс» и другие российские СМИ сообщили, что сборная Брунея сыграет с российской национальной командой вторым составам из-за того, что основные игроки сейчас находятся в отпуске.

Ранее главный тренер Валерий Карпин назвал расширенный состав сборной России на ноябрьские матчи, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

