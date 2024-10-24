Футбольная сборная России сыграет товарищеский матч с Брунеем в Краснодаре
Сборные России и Брунея по футболу проведут товарищеский матч в Краснодаре 15 ноября. Об этом сообщил Российский футбольный союз.
«Первый матч ноябрьского учебно-тренировочного сбора пройдет 15 ноября на стадионе "Краснодар"... Национальная команда сыграет там впервые с 2017 года, когда в товарищеском матче Россия принимала Кот-д’Ивуар», — указали в РФС.
Ранее ожидалось, что матч команд РФ и Брунея пройдет в Сочи. Однако телеканал «Матч ТВ» со ссылкой на источник сообщил, что РФС выбрал для проведения игры арену в Краснодаре. По данным СМИ, в союзе обеспокоены состоянием газона на сочинском стадионе «Фишт».
Между тем стало известно, что футбольные сборные России и Сирии проведут товарищеский матч в Волгограде 19 ноября.
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