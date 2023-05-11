Песков раскритиковал решение о недопуске фехтовальщиков из РФ к соревнованиям

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у российских спортсменов должно быть право отстаивать спортивную честь свою и своей страны, сообщает РИА Новости.

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Комментируя решение Международной федерации фехтования (FIE) о недопуске спортсменов из РФ к соревнованиям он отметил, что подобные шаги в Кремле оценивают «весьма негативно» и считают неверными.

«Абсолютно неверно пытаться обусловить какими-то политическими требованиями к спортсменам их участие в международных соревнованиях, мы не согласны с такими рекомендациями», - заключил представитель Кремля.

Ранее FIE не допустила к участию в соревнованиях олимпийских чемпионок из России Яну Егорян, Софию Позднякову и Софью Великую, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости//Григорий Сысоев
ТЕГИ:РоссияСпортсменыДмитрий ПесковФехтование

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