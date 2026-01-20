СМИ: IIHF обсудит возможное смягчение ограничений в отношении россиян

Международная федерация хоккея (IIHF) планирует в среду провести заседание совета, на котором будет рассмотрен вопрос о возможном смягчении ограничений в отношении игроков и сборных из России и Белоруссии. Об этом сообщает издание The Athletic со ссылкой на источники.

По данным издания, первым этапом возможного возвращения может стать чемпионат мира среди игроков до 18 лет, который традиционно проходит в апреле–мае. При этом отмечается, что формат турнира предусматривает систему повышения и понижения в классе, а длительное отстранение российских и белорусских сборных может осложнить и растянуть процесс их полной реинтеграции на несколько лет.

МОК: РФ не выступит на Олимпиаде-2026 с флагом

Источники The Athletic указывают, что ряд хоккейных держав, в частности Финляндия, Швеция и Чехия, вряд ли согласятся участвовать в соревнованиях с командами из России и Белоруссии до завершения конфликта на Украине. Также высказываются сомнения в том, что власти Канады позволят своим спортсменам выступать на турнирах с участием российской сборной.

В июне Международная федерация хоккея приняла решение не допускать сборную России к участию в Олимпийских играх в Италии. Российские команды остаются отстраненными от соревнований под эгидой организации с февраля 2022 года, передает «Радиоточка НСН».

