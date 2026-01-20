Один человек погиб при атаке дронов в Белгородской области

В Белгородской области в результате атак украинских беспилотников погиб один мирный житель, еще двое получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, один из ударов был нанесен FPV-дроном по гражданскому автомобилю в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа. Водитель получил смертельные ранения и скончался на месте происшествия.

Еще один инцидент произошел в городе Шебекино, где при детонации беспилотника мужчина получил баротравму. Пострадавшему оказана медицинская помощь, дальнейшее лечение он будет проходить амбулаторно. В результате взрыва осколками был поврежден легковой автомобиль.

Также, как уточнил глава региона, в селе Головчино Грайворонского округа FPV-дрон атаковал автомобиль, в результате чего мужчина получил слепое осколочное ранение спины. Пострадавшего бригада скорой помощи доставляет в городскую больницу №2 Белгорода, передает «Радиоточка НСН».

Фото: t.me/vvgladkov
