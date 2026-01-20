Один человек погиб при атаке дронов в Белгородской области
В Белгородской области в результате атак украинских беспилотников погиб один мирный житель, еще двое получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, один из ударов был нанесен FPV-дроном по гражданскому автомобилю в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа. Водитель получил смертельные ранения и скончался на месте происшествия.
Еще один инцидент произошел в городе Шебекино, где при детонации беспилотника мужчина получил баротравму. Пострадавшему оказана медицинская помощь, дальнейшее лечение он будет проходить амбулаторно. В результате взрыва осколками был поврежден легковой автомобиль.
Также, как уточнил глава региона, в селе Головчино Грайворонского округа FPV-дрон атаковал автомобиль, в результате чего мужчина получил слепое осколочное ранение спины. Пострадавшего бригада скорой помощи доставляет в городскую больницу №2 Белгорода, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Один человек погиб при атаке дронов в Белгородской области
- «Проблемы индейцев»: Почему государство не защищает бизнес от DDoS-атак
- Врач рассказала, как снизить метеозависимость в домашних условиях
- Детские проблемы и конкуренция: Что угрожает успеху «Суперджета» в Индии
- Два человека погибли при атаке дрона на автомобиль в Брянской области
- СМИ: Трамп не планирует ехать на предложенный Макроном саммит G7 с Россией
- Дмитриев: Будущее Стармера не выглядит радостным после заявлений Трампа
- Песня Тины Кароль про блэкаут спровоцировала скандал на Украине
- Лукашенко выразил надежду, что Совет мира поможет в урегулировании на Украине
- Обесточивание Чернобыльской АЭС может привести к тепловому взрыву
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru