Премьер Канады заявил о необходимости защиты от России в Арктике
Канада считает необходимым выстраивать меры защиты от возможных действий России в Арктике. Об этом заявил премьер-министр страны Марк Карни, выступая на одном из мероприятий Всемирного экономического форума в Давосе.
По его словам, Россия, по оценке Оттавы, представляет угрозу в арктическом регионе, от которой Канаде следует защищаться. При этом глава правительства подчеркнул, что на данный момент речь идет скорее о потенциальной, а не о непосредственной угрозе, не раскрывая деталей возможных шагов.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о планах ввести с февраля импортные пошлины в размере 10% на товары из ряда европейских стран, включая Данию, с последующим повышением ставки до 25%. Эти меры, по его словам, будут действовать до заключения соглашения о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Власти Дании и самой Гренландии ранее заявляли, что ожидают от США уважения их территориальной целостности и предостерегали Вашингтон от любых попыток захвата острова, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Буданов заявил о необходимости контактов с Россией для урегулированию
- СМИ: IIHF обсудит возможное смягчение ограничений в отношении россиян
- Как книжные магазины держат удар в битве с маркетплейсами
- Премьер Канады заявил о необходимости защиты от России в Арктике
- Президент Финляндии допустил скорое урегулирование спора США и Дании по Гренландии
- «Шанс высказаться»: Зачем Белоруссия вступает в Совет мира с США
- СМИ: Стармер не намерен входить в «Совет мира» по Газе
- Один человек погиб при атаке дронов в Белгородской области
- «Проблемы индейцев»: Почему государство не защищает бизнес от DDoS-атак
- Врач рассказала, как снизить метеозависимость в домашних условиях
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru