Премьер Канады заявил о необходимости защиты от России в Арктике

Канада считает необходимым выстраивать меры защиты от возможных действий России в Арктике. Об этом заявил премьер-министр страны Марк Карни, выступая на одном из мероприятий Всемирного экономического форума в Давосе.

По его словам, Россия, по оценке Оттавы, представляет угрозу в арктическом регионе, от которой Канаде следует защищаться. При этом глава правительства подчеркнул, что на данный момент речь идет скорее о потенциальной, а не о непосредственной угрозе, не раскрывая деталей возможных шагов.

Президент Финляндии допустил скорое урегулирование спора США и Дании по Гренландии

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о планах ввести с февраля импортные пошлины в размере 10% на товары из ряда европейских стран, включая Данию, с последующим повышением ставки до 25%. Эти меры, по его словам, будут действовать до заключения соглашения о покупке Гренландии Соединенными Штатами.

Гренландия входит в состав Датского королевства. Власти Дании и самой Гренландии ранее заявляли, что ожидают от США уважения их территориальной целостности и предостерегали Вашингтон от любых попыток захвата острова, передает «Радиоточка НСН».

