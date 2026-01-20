Президент Финляндии допустил скорое урегулирование спора США и Дании по Гренландии
Кризис вокруг притязаний США на Гренландию может быть урегулирован в ближайшие дни, заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью агентству Bloomberg.
По его словам, недавние контакты и обсуждения дают основания рассчитывать на поиск выхода из сложившейся ситуации уже к концу недели. Финский лидер отметил, что внешнеполитическая повестка меняется крайне быстро, и это отражается на динамике переговоров.
Стубб подчеркнул, что первым шагом к деэскалации должно стать смягчение публичных формулировок, касающихся Гренландии. Он выразил надежду, что соответствующие сигналы прозвучат в ходе мероприятий Всемирного экономического форума в Давосе. При этом президент Финляндии отметил необходимость выработки долгосрочного стратегического подхода, добавив, что рассматривает происходящее прежде всего как вопрос безопасности, а не спора о суверенитете.
Ранее президент США неоднократно заявлял о возможности приобретения Гренландии и не исключал силовые варианты развития событий. Он утверждал, что Дания недостаточно эффективно обеспечивает безопасность региона и допускает присутствие иностранных подводных лодок, в том числе российских и китайских, называя вопросы безопасности ключевым мотивом своих заявлений, передает «Радиоточка НСН».
