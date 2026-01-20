СМИ: Стармер не намерен входить в «Совет мира» по Газе

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер не планирует присоединяться к Совету мира по Газе, участие в котором ранее предложил президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники в британском правительстве.

Как отмечает издание, глава правительства публично заявлял о консультациях с союзниками по поводу возможных условий работы нового органа. Однако, по словам собеседников Financial Times, Стармер не собирается подписывать соглашение о вступлении в Совет.

Один из источников заявил газете, что официально Лондон продолжает рассматривать предложение, однако идея выплаты миллиарда долларов из средств налогоплательщиков за участие в органе, где также предполагается присутствие российского руководства, не имеет политических перспектив.

Ранее Дональд Трамп объявил о формировании Совета мира по Газе и направил приглашения лидерам ряда стран, включая Россию и Белоруссию. В Кремле подтверждали получение приглашения, отмечая при этом, что Москва пока не располагает полной информацией о параметрах инициативы и ожидает разъяснений в ходе контактов с американской стороной, передает «Радиоточка НСН».

