Песков прокомментировал допуск Валиевой к участию в индивидуальном зачёте на ОИ

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вся Россия желает Камиле Валиевой выиграть Олимпиаду, сообщает ТАСС.

МОК отказался от церемонии награждения призёров командного турнира фигуристов на ОИ

По его словам, в Кремле рады допуску российской фигуристки к участию в Олимпиаде в Пекине в индивидуальном зачете.

«Выиграть Олимпиаду - это мечта каждого спортсмена и каждый спортсмен идёт к этой своей мечте», - отметил Песков, добавиви, что в Кремле желают победы каждому российскому спортсмену.

Ранее Международный арбитражный суд (CAS) в Лозанне отклонил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) и допустил россиянку Камилу Валиеву к участию в личных соревнованиях по фигурному катанию в зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Фигурное КатаниеСборная РоссииОлимпийские ИгрыДмитрий Песков
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