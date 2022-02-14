Песков прокомментировал допуск Валиевой к участию в индивидуальном зачёте на ОИ

По его словам, в Кремле рады допуску российской фигуристки к участию в Олимпиаде в Пекине в индивидуальном зачете.

«Выиграть Олимпиаду - это мечта каждого спортсмена и каждый спортсмен идёт к этой своей мечте», - отметил Песков, добавиви, что в Кремле желают победы каждому российскому спортсмену.

Ранее Международный арбитражный суд (CAS) в Лозанне отклонил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) и допустил россиянку Камилу Валиеву к участию в личных соревнованиях по фигурному катанию в зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине, сообщает RT.