МОК отказался от церемонии награждения призёров командного турнира фигуристов на ОИ

В сообщении говорится, что решение было принято после многочисленных консультаций с национальными олимпийскими комитетами (НОК). В итоге проведение церемонии посчитали нецелесообразным, в том числе из-за того, что в ней «будет участвовать спортсмен, который, с одной стороны, имеет положительную допинг тест, однако нарушение антидопинговых правил ещё не установлено».

Также в МОК заявили, что в случае, если россиянка Камила Валиева финиширует в тройке лучших спортсменок в женском одиночном катании, то цветочная церемония и церемония награждения проводится не будут.



«МОК, по согласованию с соответствующими спортсменами и НОК, организует достойную церемонию награждения, как только дело г-жи Валиевой будет завершено», - говорится в документе.

Ранее Международный арбитражный суд (CAS) в Лозанне отклонил апелляции МОК, Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) и допустил россиянку Камилу Валиеву к участию в личных соревнованиях по фигурному катанию в зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине, сообщает RT.