МОК отказался от церемонии награждения призёров командного турнира фигуристов на ОИ
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) отменил церемонию награждения призёров командного турнира фигуристов на Олимпиаде в Пекине, по итогам которого российские спортсмены взяли золото, сообщает пресс-служба комитета.
В сообщении говорится, что решение было принято после многочисленных консультаций с национальными олимпийскими комитетами (НОК). В итоге проведение церемонии посчитали нецелесообразным, в том числе из-за того, что в ней «будет участвовать спортсмен, который, с одной стороны, имеет положительную допинг тест, однако нарушение антидопинговых правил ещё не установлено».
Также в МОК заявили, что в случае, если россиянка Камила Валиева финиширует в тройке лучших спортсменок в женском одиночном катании, то цветочная церемония и церемония награждения проводится не будут.
«МОК, по согласованию с соответствующими спортсменами и НОК, организует достойную церемонию награждения, как только дело г-жи Валиевой будет завершено», - говорится в документе.
Ранее Международный арбитражный суд (CAS) в Лозанне отклонил апелляции МОК, Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) и допустил россиянку Камилу Валиеву к участию в личных соревнованиях по фигурному катанию в зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине, сообщает RT.
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