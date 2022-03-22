Песков прокомментировал дисквалификацию шахматиста Сергея Карякина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия призывает Международную шахматную федерацию (FIDE) оставаться вне политики, сообщает РИА Новости.

FIDE: Российские и белорусские шахматисты смогут участвовать в индивидуальных турнирах в нейтральном статусе

По его словам, в Москве сожалеют о дисквалификации россиянина Сергея Карякина. Он отметил, что право гражданина на выражение своей позиции «не должно провоцировать политическую реакцию».

«Спорт, в том числе и шахматы, должны быть вне политики... любой гражданин РФ имеет и должен иметь право на то, чтобы выразить свою позицию. Никто не может лишить российского гражданина такого права», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее комиссия по этике FIDE на полгода отстранила Сергея Карякина от всех соревнований под своей эгидой. Причиной послужила публичная поддержка российским гроссмейстером спецоперации на Украине, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаДисквалификацияШахматыДмитрий Песков
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