Песков прокомментировал дисквалификацию шахматиста Сергея Карякина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия призывает Международную шахматную федерацию (FIDE) оставаться вне политики, сообщает РИА Новости.
FIDE: Российские и белорусские шахматисты смогут участвовать в индивидуальных турнирах в нейтральном статусе
По его словам, в Москве сожалеют о дисквалификации россиянина Сергея Карякина. Он отметил, что право гражданина на выражение своей позиции «не должно провоцировать политическую реакцию».
«Спорт, в том числе и шахматы, должны быть вне политики... любой гражданин РФ имеет и должен иметь право на то, чтобы выразить свою позицию. Никто не может лишить российского гражданина такого права», - подчеркнул представитель Кремля.
Ранее комиссия по этике FIDE на полгода отстранила Сергея Карякина от всех соревнований под своей эгидой. Причиной послужила публичная поддержка российским гроссмейстером спецоперации на Украине, сообщает RT.
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