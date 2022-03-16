FIDE: Российские и белорусские шахматисты смогут участвовать в индивидуальных турнирах в нейтральном статусе

Совет Международной шахматной федерации (FIDE) временно отстранил сборные России и Белоруссии от соревнований под эгидой организации. В сообщении организации говорится, что российские и белорусские гроссмейстеры смогут участвовать в индивидуальных турнирах под эгидой FIDE в нейтральном статусе.

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25 февраля FIDE сообщила, что Всемирная Шахматная Олимпиада 2022 года не состоится в России. В организации заявляли, что постараются найти другого организатора турнира. Федерация поясняла, что такое решение принял Совет FIDE в связи с военной операцией, которую проводит Россия на Украине.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ШахматыФИДЕ
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