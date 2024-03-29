Песков: Французская сторона должна обеспечить безопасность россиян на ОИ-2024
Французская сторона обязана обеспечить безопасность российских спортсменов на летней Олимпиаде 2024 года в Париже. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
Пресс-секретарь президента России также отметил, что Россия никак не сможет повлиять на данный процесс.
Также Песков напомнил, что на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи к обеспечению безопасности подошли очень ответственно, это был весьма объемный участок работы. Официальный представитель Кремля добавил, что руководство Международного Олимпийского комитета признало Олимпиаду в Сочи одной из лучших.
Ранее экс-первая ракетка мира россиянин Евгений Кафельников заявил, что Международный олимпийский комитет не может требовать осуждения спецоперации со стороны российских спортсменов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru