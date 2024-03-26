Кафельников заявил, что МОК не может требовать от спортсменов осуждения СВО

«Если речь идет о выступлениях под нейтральным флагом, условия могут быть, тут ничего не добавить. Но никто не может потребовать обсуждения СВО, этого и близко быть не может», — сказал он.

По словам теннисиста, российских атлетов также не вправе обязать подписывать какие-либо документы.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. К участию в турнире допущены шесть российских и пять белорусских атлетов в нейтральном статусе, напоминает «Радиоточка НСН».

