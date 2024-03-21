Чернышенко: Получившим допуск российским спортсменам стоит ехать на Олимпиаду

По его словам, Международный олимпийский комитет (МОК) создал такие условия, что практически никто из российских спортсменов не сможет поехать и отобраться на Олимпиаду.

Накануне двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что российским спортсменам не надо отказываться от участия в Олимпийских играх.

Ранее МОК запретил российским и белорусским спортсменам принимать участие в параде атлетов на церемонии открытия Олимпиады в Париже. На данный момент на участие в соревнованиях отобрались 12 спортсменов с российскими паспортами, напоминает RT.

