Чернышенко: Получившим допуск российским спортсменам стоит ехать на Олимпиаду
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в беседе с журналистами выразил мнение, что получившим допуск российским спортсменам стоит ехать на Олимпиаду в Париже.
По его словам, Международный олимпийский комитет (МОК) создал такие условия, что практически никто из российских спортсменов не сможет поехать и отобраться на Олимпиаду.
Накануне двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что российским спортсменам не надо отказываться от участия в Олимпийских играх.
Ранее МОК запретил российским и белорусским спортсменам принимать участие в параде атлетов на церемонии открытия Олимпиады в Париже. На данный момент на участие в соревнованиях отобрались 12 спортсменов с российскими паспортами, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru