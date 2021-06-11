Первым финалистом Roland Garros стал Стефанос Циципас
Греческий теннисист 22-летний Стефанос Циципас стал первым финалистом турнира Roland Garros, обыграв в полуфинале представителя Германии Александра Зверева.
Игра закончилась со счетом 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 6:3 в пользу Циципаса. В финале грек встретится с победителем матча между Новаком Джоковичем (Сербия) и Рафаэлем Надалем (Испания).
Ранее в четвертьфинале Roland Garros российский теннисист Даниил Медведев уступил Циципасу.
Как отмечает ТАСС, Циципас стал первым теннисистом из Греции, который вышел в финал турнира Большого шлема. Турнир проходит во французском Париже.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,2 млн+12 505 / сут.
Умерли
126 тыс.+396 / сут.
Выздоровели
4,8 млн+10 188 / сут.
- Голикова заявила о росте смертности в России в 2020 году
- Песков объяснил причину саммита Путина и Байдена
- Первым финалистом Roland Garros стал Стефанос Циципас
- «Выдается желаемое за действительное»: Кравчук ответил на идею Суркова силой вернуть Украину
- Столичные бизнесмены предложили выдавать значки и премии сотрудникам за вакцинацию от COVID-19
- Минтруд России утвердил МРОТ и прожиточный минимум на 2022 год
- Правительство России поддержало законопроект о расширении помощи онкобольным детям
- В ЛНР заявили о нападения диверсантов на пост милиции и гибели пяти ополченцев
- Лавров: Россия не будет терпеть нравоучения и ультиматумы
- В Госдуме прокомментировали резолюцию Европарламента по России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru