Первым финалистом Roland Garros стал Стефанос Циципас

Греческий теннисист 22-летний Стефанос Циципас стал первым финалистом турнира Roland Garros, обыграв в полуфинале представителя Германии Александра Зверева.

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Игра закончилась со счетом 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 6:3 в пользу Циципаса. В финале грек встретится с победителем матча между Новаком Джоковичем (Сербия) и Рафаэлем Надалем (Испания).

Ранее в четвертьфинале Roland Garros российский теннисист Даниил Медведев уступил Циципасу.

Как отмечает ТАСС, Циципас стал первым теннисистом из Греции, который вышел в финал турнира Большого шлема. Турнир проходит во французском Париже.

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ФОТО: pixabay.com
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