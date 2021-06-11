Первым финалистом Roland Garros стал Стефанос Циципас

Игра закончилась со счетом 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 6:3 в пользу Циципаса. В финале грек встретится с победителем матча между Новаком Джоковичем (Сербия) и Рафаэлем Надалем (Испания).

Ранее в четвертьфинале Roland Garros российский теннисист Даниил Медведев уступил Циципасу.

Как отмечает ТАСС, Циципас стал первым теннисистом из Греции, который вышел в финал турнира Большого шлема. Турнир проходит во французском Париже.

