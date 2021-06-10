Веснина оценила шансы Павлюченковой победить в финале «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова впервые в карьере стала финалисткой Открытого чемпионата Франции. До того её лучшим результатом на турнирах «Большого шлема» был четвертьфинал.

Теннисистка Елена Веснина, которая также дошла до финала «Ролан Гаррос» в миксте вместе с Асланом Карацевым, в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» поддержала Павлюченкову перед решающим матчем.

«Павлюченкова заслужила выход в финал «Ролан Гаррорс», ведь она находилась на одной из ведущих ролей очень долго, была в топ-20. Тем не менее, у нее случались и спады, она немного выпадала из игры, на турнирах Большого шлема у нее никак не получалось показать именно свой теннис. Но я всегда видела в Павлюченковой большой потенциал в одиночном разряде», - призналась спортсменка.

По ее словам, выход Павлюченковой в финал был вопросом времени и немного везения.

«У нее была очень сложная сетка на «Ролан Гарросе», она выбила одну из фавориток Арину Соболенко, а потом Викторию Азаренко и Елену Рыбакину, которая находилась в великолепной форме. С ней был очень сложный и даже, наверное, поворотный матч. Настя была на голову выше своей соперницы. Выиграет ли она в финале? Всё зависит от того, сможет ли она заставить играть соперницу в именно свой теннис», - заключила теннисистка.

Финальный матч «Ролан Гаррос-2021» в женском одиночном разряде пройдет 12 июня. На момент выхода материала соперник Павлюченковой до сих пор не определен, матч между Барборой Крейчиковой и Марией Саккари длится уже почти три часа.

