Теннисист Медведев проиграл в четвертьфинале Roland Garros

Ранее стало известно, что российская теннисистка Анастасия Павлюченкова впервые в своей карьере вышла в полуфинал Roland Garros.

Открытый чемпионат Франции по теннису Roland Garros проходит в эти дни в Париже. Турнир входит в четверку турниров «Большого шлема».