Теннисист Медведев проиграл в четвертьфинале Roland Garros
Российский теннисист Даниил Медведев уступил в четвертьфинале Roland Garros греческому спортсмену Стефаносу Циципасу.
Матч закончился со счетом 6:3, 7:6 (7:3), 7:5 в пользу 22-летнего представителя Греции.
Wildest match point of the year? 😵@steftsitsipas makes it back-to-back semi-finals at #RolandGarros, defeating Medvedev 6-3, 7-6(3), 7-5. pic.twitter.com/dCMdCvhUwc— Roland-Garros (@rolandgarros) June 8, 2021
Ранее стало известно, что российская теннисистка Анастасия Павлюченкова впервые в своей карьере вышла в полуфинал Roland Garros.
Открытый чемпионат Франции по теннису Roland Garros проходит в эти дни в Париже. Турнир входит в четверку турниров «Большого шлема».
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