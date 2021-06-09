Теннисист Медведев проиграл в четвертьфинале Roland Garros

Российский теннисист Даниил Медведев уступил в четвертьфинале Roland Garros греческому спортсмену Стефаносу Циципасу.

Матч закончился со счетом 6:3, 7:6 (7:3), 7:5 в пользу 22-летнего представителя Греции.

Ранее стало известно, что российская теннисистка Анастасия Павлюченкова впервые в своей карьере вышла в полуфинал Roland Garros.

Открытый чемпионат Франции по теннису Roland Garros проходит в эти дни в Париже. Турнир входит в четверку турниров «Большого шлема».

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ФОТО: pixabay.com
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