Первый тайм встречи России с Казахстаном прошел без голов

9 сентября22:37

Первый тайм встречи России с Казахстаном в рамках отборочного турнира Чемпионата Европы завершен со счетом 0:0.

Игра проходит на стадионе в Калининграде.

Казахстану ловить нечего. Ветеран «Спартака» уверен в победе сборной России

Как отмечает Матч ТВ, если российская сборная обыграет Казахстан, то она фактически гарантирует себе место на ЧЕ-2020.

Ранее в выпуске НСН-СПОРТ футбольный эксперт, спортивный журналист Виктор Гусев оценил шансы футболистов национальной команды выйти в лидеры группы.

Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

ФОто: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:ФутболЧемпионат Европы 2020