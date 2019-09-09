Первый тайм встречи России с Казахстаном прошел без голов
9 сентября22:37
Первый тайм встречи России с Казахстаном в рамках отборочного турнира Чемпионата Европы завершен со счетом 0:0.
Игра проходит на стадионе в Калининграде.
Как отмечает Матч ТВ, если российская сборная обыграет Казахстан, то она фактически гарантирует себе место на ЧЕ-2020.
Ранее в выпуске НСН-СПОРТ футбольный эксперт, спортивный журналист Виктор Гусев оценил шансы футболистов национальной команды выйти в лидеры группы.
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ФОто: РИА Новости / Алексей Филиппов
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