Первый тайм матча России с Шотландией завершился со счетом 1-1

Первый тайм встречи футбольных команд России и Шотландии в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2020 завершен со счетом 1-1.

Счет был открыт шотландцами, мяч в ворота россиян направил Джон Макгинн на 11-й минуте. Сравнял счет Артем Дэюба под конец первого тайма на 40-й минуте.

В настоящее время начат второй тайм. Игра проходит на стадионе «Хэмпден Парк» в Шотландии.

Ранее в выпуске НСН-СПОРТ футбольный эксперт, спортивный журналист Виктор Гусев оценил шансы футболистов национальной команды выйти в лидеры группы.

