Первый тайм матча России с Шотландией завершился со счетом 1-1
6 сентября22:55
Первый тайм встречи футбольных команд России и Шотландии в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2020 завершен со счетом 1-1.
Счет был открыт шотландцами, мяч в ворота россиян направил Джон Макгинн на 11-й минуте. Сравнял счет Артем Дэюба под конец первого тайма на 40-й минуте.
В настоящее время начат второй тайм. Игра проходит на стадионе «Хэмпден Парк» в Шотландии.
Ранее в выпуске НСН-СПОРТ футбольный эксперт, спортивный журналист Виктор Гусев оценил шансы футболистов национальной команды выйти в лидеры группы.
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