Перешедший в «Реал Сосьедад» россиянин Захарян заболел коронавирусом

Перешедший в ФК «Реал Сосьедад» российский полузащитник Арсен Захарян заболел коронавирусом, сообщает ТАСС.

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В пресс-службе испанского клуба объяснили, что футболист восстанавливается после болезни, поэтому не выходит на поле.

«Мы пока не можем сказать, когда он снова сможет играть», — говорится в сообщении.

Ранее народный артист РСФСР, знаменитый певец Лев Лещенко, являющийся болельщиком «Динамо», заявил «Радиоточке НСН», что не жалеет о переходе Захаряна из московского клуба в испанский.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:КоронавирусИспанияФутболФутболист

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