Перешедший в «Реал Сосьедад» россиянин Захарян заболел коронавирусом

В пресс-службе испанского клуба объяснили, что футболист восстанавливается после болезни, поэтому не выходит на поле.

«Мы пока не можем сказать, когда он снова сможет играть», — говорится в сообщении.

Ранее народный артист РСФСР, знаменитый певец Лев Лещенко, являющийся болельщиком «Динамо», заявил «Радиоточке НСН», что не жалеет о переходе Захаряна из московского клуба в испанский.

