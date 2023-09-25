Перешедший в «Реал Сосьедад» россиянин Захарян заболел коронавирусом
25 сентября 202314:33
Перешедший в ФК «Реал Сосьедад» российский полузащитник Арсен Захарян заболел коронавирусом, сообщает ТАСС.
В пресс-службе испанского клуба объяснили, что футболист восстанавливается после болезни, поэтому не выходит на поле.
«Мы пока не можем сказать, когда он снова сможет играть», — говорится в сообщении.
Ранее народный артист РСФСР, знаменитый певец Лев Лещенко, являющийся болельщиком «Динамо», заявил «Радиоточке НСН», что не жалеет о переходе Захаряна из московского клуба в испанский.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru