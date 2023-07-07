«Переполох в песочнице!»: Губерниев не считает Фернандеса и Медину предателями ЦСКА
В этих трансферах нет никаких принципиальных моментов, при этом любой движ сейчас хорош для российского футбола, сказал в эфире НСН «голос биатлона».
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в интервью НСН заявил, что не согласен с экспертами, возмущенными планами выступавших за ЦСКА южноамериканских футболистов перейти в «Спартак» и «Зенит».
Ранее стало известно, что бразилец Марио Фернандес, игравший за красно-синих десять лет, заявивший об окончании карьеры и уехавший из РФ, ведет переговоры с «Зенитом». Кроме того, СМИ сообщают о переходе парагвайца Хесуса Медины из ЦСКА в «Спартак».
«Марио Фернандес больше ЦСКА любит деньги, а что касается Медины, пусть переходит, куда хочет, если у него контракт закончился, я никаких проблем не вижу. Я не считаю, что это имиджевые удары по ЦСКА, - Фернандес не играл, Медина футболист хороший, но у нас сейчас не настолько принципиальное соперничество в российском футболе, мы в своей песочнице сидим, кто куда перешел вообще никого не волнует, как мне кажется. Почему мы должны их ругать и обвинять, мы кто, судьи? Никаких принципиальных моментов я здесь не вижу от слова совсем», - сказал Губерниев, которого называют «голосом биатлона».
При этом он не считает табу переходы игроков между клубами-антагонистами, болельщики которых враждуют.
«Ну и что? Бесков тоже тренировал "Спартак", будучи динамовцем, а Бобров тренировал хоккейный "Спартак", будучи армейцем, и ничего, все нормально. На фоне того, что мы отстранены, любой движ, хоть такой, хоть сякой, дело неплохое. Чемпионат есть, и это хорошо», - заключил собеседник НСН.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ранее сообщил, что чемпион России ведёт переговоры о переходе 32-летнего Фернандеса. 26-летний Медина, ранее говоривший, что никогда не перейдет из ЦСКА в «Спартак», по данным СМИ, сам попросил руководство армейцев отпустить его из-за разногласий с тренером.
Это возмутило болельщиков и экс-игроков ЦСКА, а также некоторых футбольных экспертов, обвиняющих легионеров в меркантильности и желании «вонзить нож в спину» приютившего их клуба.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Киев обещал не использовать кассетные бомбы в жилых районах
- В США раскрыли подробности коммюнике по итогам саммита НАТО
- Захарова обвинила ООН в невыполнении договоренностей по зерновой сделке
- ЦБ сообщил об увеличении среднего срока погашения ипотеки в России
- Синоптик: весь июль жара будет сменяться прохладой
- Медведев заявил, что НАТО наращивает возможности украинской армии
- Польша перебросит к границе с Белоруссией тысячу военных
- Экс-советник Кучмы заявил об антиукраинской позиции США
- Медведев призвал просчитывать все возможные риски и угрозы для безопасности России
- Роспотребнадзор усилил радиационный контроль из-за сброса воды с «Фукусимы»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru