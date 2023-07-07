«Переполох в песочнице!»: Губерниев не считает Фернандеса и Медину предателями ЦСКА

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в интервью НСН заявил, что не согласен с экспертами, возмущенными планами выступавших за ЦСКА южноамериканских футболистов перейти в «Спартак» и «Зенит».

Ранее стало известно, что бразилец Марио Фернандес, игравший за красно-синих десять лет, заявивший об окончании карьеры и уехавший из РФ, ведет переговоры с «Зенитом». Кроме того, СМИ сообщают о переходе парагвайца Хесуса Медины из ЦСКА в «Спартак».