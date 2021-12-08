Пеле вновь госпитализирован в Сан-Паулу

Отмечается, что Пеле продолжит курс по лечению толстой кишки.

В конце августа стало известно о госпитализации именитого футболиста. Пеле сообщил, что его госпитализация связана с плановым обследованием, которое он откладывал из-за пандемии.

Позднее он рассказал, что перенес операцию по удалению опухоли в правой толстой кишке.

