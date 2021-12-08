Пеле вновь госпитализирован в Сан-Паулу
Трехкратный чемпион мира по футболу бразилец Пеле, выписанный в конце сентября из больницы в Сан-Паулу, вновь госпитализирован. Об этом сообщает «Интерфакс».
Отмечается, что Пеле продолжит курс по лечению толстой кишки.
В конце августа стало известно о госпитализации именитого футболиста. Пеле сообщил, что его госпитализация связана с плановым обследованием, которое он откладывал из-за пандемии.
Позднее он рассказал, что перенес операцию по удалению опухоли в правой толстой кишке.
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