Пеле объяснил свою госпитализацию
Трехкратный чемпион мира по футболу бразилец Пеле объяснил свою госпитализацию в клинику Сан-Паулу плановым обследованием.
Ранее в местной прессе появилась информацию, что именитый футболист находится в плохом состоянии из-за неудачного восстановления после операции на тазобедренном суставе.
Пеле отметил, что он не падал в обморок и совершенно здоров, а его госпитализация связана с плановым обследованием, которое он откладывал из-за пандемии.
«Сообщите им, что я не играю в следующее воскресенье!» - пошутил в Twitter 80-летний Пеле.
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