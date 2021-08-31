Пеле объяснил свою госпитализацию

Ранее в местной прессе появилась информацию, что именитый футболист находится в плохом состоянии из-за неудачного восстановления после операции на тазобедренном суставе.

Пеле отметил, что он не падал в обморок и совершенно здоров, а его госпитализация связана с плановым обследованием, которое он откладывал из-за пандемии.

«Сообщите им, что я не играю в следующее воскресенье!» - пошутил в Twitter 80-летний Пеле.

