Пеле получает паллиативную помощь
Организм трехкратного чемпиона мира по футболу Пеле не принимает химиотерапию, поэтому легендарному футболисту оказывают паллиативную помощь, пишет газета Folha de Sao Paulo.
Медики снимают болевые симптомы, чтобы облегчить «звезде» страдания.
Известно, что Пеле госпитализировали во вторник с отеком и сердечной недостаточностью. Бразильцу диагностировали спутанность сознания.
Врачи решили пересмотреть результаты «химиотерапевтического лечения опухоли толстой кишки, диагностированной в сентябре 2021 года».
Дочь трехкратного чемпиона мира по футболу Пеле Келли Насименто назвала в соцсетях причину его экстренной госпитализации. По ее словам, лечение под наблюдением врачей в медицинском учреждении нужно для корректировки назначенных спортсмену медикаментов.
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