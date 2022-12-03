Пеле получает паллиативную помощь

Организм трехкратного чемпиона мира по футболу Пеле не принимает химиотерапию, поэтому легендарному футболисту оказывают паллиативную помощь, пишет газета Folha de Sao Paulo.

СМИ: Пеле госпитализировали с «общим отеком»

Медики снимают болевые симптомы, чтобы облегчить «звезде» страдания.

Известно, что Пеле госпитализировали во вторник с отеком и сердечной недостаточностью. Бразильцу диагностировали спутанность сознания.

Врачи решили пересмотреть результаты «химиотерапевтического лечения опухоли толстой кишки, диагностированной в сентябре 2021 года».

Дочь трехкратного чемпиона мира по футболу Пеле Келли Насименто назвала в соцсетях причину его экстренной госпитализации. По ее словам, лечение под наблюдением врачей в медицинском учреждении нужно для корректировки назначенных спортсмену медикаментов.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ГоспитализацияБолезньФутболФутболист
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры